Gavardo-Verolese: Frizzi spicca nel trionfo giallonero, per un 4 a 1 finale che affossa la squadra di Torri

Il treno giallonero si mette in moto: 4 a 1 alla Verolese e prima vittoria per i ragazzi di Benedetti che si sbloccano e trovano nuova energia e convinzione per il prosieguo del campionato. Di Ghidotti e Scalfi le reti della prima frazione, in cui i padroni di casa dominano tatticamente il campo e sembrano poter chiudere la partita. Ma ad inizio ripresa Andrea Maffei riesce a riaprirla per gli ospiti. Decisivo a quel punto diventa l'apporto fornito dal fantasista del Gavardo, Frizzi, che con due magie da calcio piazzato trova prima la gloria personale e poi favorisce, con la...

