Chisola-Cheraschese: i ragazzi di Fabio Moschini vincono e convincono. Ambrosino uomo ovunque, Cardinale apre la danze

Il Chisola batte la Cheraschese 6-0 in un match dal primo tempo equilibrato sfociato in una ripresa a senso unico per i padroni di casa che non hanno mai rischiato nemmeno un secondo di perdere la partita di mano. Cardinale indirizza. La gara inizia con un Chisola più offensivo, con un gioco molto più propositivo rispetto alla Cheraschese che predelige più andare di contropiedi e ripartenze, risultando anche più pericolosa nelle prime battute. Come dimostrato in un'occasione di De Francesco che servito da Fofana spara sul palo più lontano, trovando però la risposta di qualità da parte di Cruto. Dall'angolo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con