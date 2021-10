Ivrea Banchette-Quincitava: derby dalle infinito. Un punto a testa grazie a Redolfi e Mannino

Termina in parità il caldissimo derby Ivrea Banchette-Quincitava. Un 1-1 che ai fini della classifica non avvantaggia nessuna delle due squadre, ma restano certamente le belle prestazioni dei ventidue in campo. La squadra di casa ha aperto le danze con Redolfi, immediata però la reazione del Quincitava con Mannino. Da lì in avanti l'equilibrio ha dominato sulla partita, con interessanti occasioni da entrambe le parti, ma non capitalizzate. Gli ospiti, in aggiunta, hanno avuto il match point con il rigore di Ardissone, parato egregiamente dall'avversario Da Soghe. Con questo pareggio il Banchette trova il primo punticino del suo campionato e...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con