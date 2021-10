Mario Rigamonti-Cellatica: i granata di Cinelli schiacciano 6 a 1 il Cellatica con lo scatenato trio Ferretti-Fontana-Occhionero. Per gli ospiti a brillare è Santini

Punteggio tennistico a sigillare il trionfo del Rigamonti, che prosegue la sua striscia positiva in questo inizio stagione: 6 a 1 al Cellatica senza possibilità di appello, anche se la squadra di Talone è apparsa in netta crescita contro un avversario tecnicamente dotato e sul cui campo è sempre difficile giocarsela alla pari. Nel tabellino spicca ancora una volta la doppietta di Occhionero, coadiuvato in questa quarta giornata da Fontana e soprattutto Ferretti, vero dominatore del centrocampo nella domenica del trionfo. Dal suo estro nascono sia il gol dell'1 a 0, sia il raddoppio, ma anche tante buone intuizioni che...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con