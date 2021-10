Mazzo-Club Milano: Procopio e D'Onofrio brillano nella ripresa e firmano la rimonta per la squadra di De Marco

Scontro di alta classifica tra Mazzo e Club Milano, finisce 1-2 con gli ospiti che grazie a questa vittoria volano in vetta al girone: Procopio e D'onofrio firmano la rimonta nella ripresa, dopo che i padroni di casa erano passati in vantaggio con il gol del solito Brambilla, fresco di convocazione in rappresentativa. La cronaca: Primo tempo molto equilibrato, tante occasioni da entrambe le parti e partita che si sblocca al 27' quando Brambilla riesce a sfruttare una delle palle gol più nitide della sua squadra e sigla la sua quarta rete stagionale, portando il Mazzo in vantaggio. Il Club...

