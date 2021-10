Accademia Pertusa-Cbs: la fotogallery di Girolamo Cassarà

Per vedere la fotogallery sull'app ti basta aver acquistato il giornale e scannerizzato un qualsiasi QR Code con la nostra applicazione. Succede di tutto nel big match del Girone E di Under 15. Il Pertusa va avanti per 3-0 con la rete di capitan Del Mare e la doppietta del solito Melloni. Nella ripresa però Aimetti, Lombardi e di nuovo Aimetti riacciuffano il pareggio. ECCO I MIGLIORI SCATTI DI GIROLAMO CASSARA'...

