Bacigalupo-Chieri: basta il gol di Stefano Sanna a Bisecco per conquistare tre punti d'oro

Grinta, sudore, cuore, gruppo, queste sono le parole più adatte per descrivere la vittoria per 1-0 del Bacigalupo di Filippo Bisecco sul Chieri di Giuseppe Zucco. Grandissima partita per i padroni di casa che trovano il vantaggio grazie al loro numero 9, Stefano Sanna, e dopo di che sono bravi a contenere le sfuriate avversarie e a riversarsi in avanti quando ne hanno l'occasione, tanto è vero che nel secondo tempo beccano un palo con Simone Cottino, che in area di rigore supera il portiere avversario, Francesco Bochicchio, ma prende in pieno il legno della porta Sfortunati anche gli ospiti...

