Cheraschese-Pinerolo: Rivetti-Mulas piegano i lupi di Roldan e accorciano in classifica

Uno scontro al vertice quello che vede la Cheraschese uscire sconfitta per 1-0 tra le mura amiche contro un Pinerolo più in forma. Gli ospiti si equivalgono ai padroni di casa nella prima frazione, con qualche occasione qua e là, ma con grandi protagoniste le difese. Nella ripresa è invece l’insistenza pinerolese a chiudere il match e a portare a casa 3 punti preziosi, visti i KO delle dirette rivali in vetta, Chisola e Bra in primis. Di Rivetti il gol vittoria, ma da sottolineare l’ingresso di Mulas che spacca letteralmente la partita, come sottolineato anche dai tifosi avversari. Equilibrio...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con