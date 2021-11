Cantù-Schiaffino: vincono gli ospiti grazie a Baldini e Modugno, Bonaccorso si fa espellere dopo 15 minuti e la partita si trasforma

Lo Schiaffino espugna per 0-2 il campo del Cantù. Su un terreno di gioco reso quasi impraticabile dalla pioggia battente, la formazione rossonera ottiene meritatamente i tre punti, giocando meglio per tutti i settanta minuti e rischiando veramente poco. Entrambe le marcature giungono nella ripresa, dopo un primo tempo leggermente più equilibrato, in cui il Cantù (in dieci dopo un quarto d'ora di gara per l'espulsione dell'estremo difensore) soffre la compattezza avversaria, ma riesce in qualche occasione ad affacciarsi nell'area dei ragazzi allenati da Buschi. Le note positive, a livello di singoli, non mancano per entrambe, con alcune prestazioni degne...

