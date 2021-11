Cit Turin-Collegno Paradiso: la doppietta di Pittavino trascina gli ospiti, Zizzo e Marinkovic si uniscono alla festa gialloblu

Il Collegno Paradiso supera il Cit Turin in trasferta per 5-1 con doppietta di Pittavino, rigore di Zizzo, la rete di Marinkovic e l'autogol di Fiorito. Illusorio il pareggio di Sai al ventesimo minuto che aveva fissato momenteneamente il match sull'1-1. Terza vittoria di fila per i collegnesi considerando il 4-2 sul campo del Mercadante e il 3-2 interno contro la Bruinese. Per il Cit Turin secondo ko di fila dopo la vittoria per 4-1 al Bsr del 23 ottobre. Botta e risposta, vantaggio Pittavino. Partenza a mille al campo del Cit Turin dove i padroni di casa ottengono un...

