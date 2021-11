Gavardo-Castellana: Bergamini e Bertuzzi ribaltano il Gavardo nella ripresa e mettono le ali alla squadra di Chiocchi

Rimonta completata per la Castellana: dopo un primo tempo mal interpretato, i mantovani strappano l'1-2 sul campo del Gavardo, grazie alle reti di Bergamini (che s'inventa un gol pazzesco da fuori area) e Bertuzzi. I padroni di casa escono a mani vuote da una sfida giocata splendidamente nella prima parte, in cui, attraverso un netto predominio territoriale, gli uomini di Benedetti sembravano poter gestire il risultato e valere la vittoria. Come in tutte le sfide combattute fino all'ultimo, a risultare decisivi sono gli episodi: recrimina qualcosa il Gavardo per un possibile fallo da rigore su cui il direttore di gara...

