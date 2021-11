Juvenilia-Sangiuliano City: vincono i padroni di casa dopo il gol a freddo degli ospiti di D'Acci dopo due minuti

Termina 4-2 il match tra Juvenilia e Sangiuliano City valevole per la sesta giornata di campionato. La formazione di casa ottiene la prima vittoria stagionale e sale a quota quattro punti, gli stessi della formazione ospite che si ferma dopo il pareggio interno con la Talamonese nell'ultima giornata. Dopo il gol al 1' di Lucio D'Acci, i biancorossi rispondono segnando tre gol a cavallo tra primo e secondo tempo con Amir Mechhour, Francesco Bini e Lorenzo De Simone. Il Sangiuliano non molla la partita e segna di nuovo con D'Acci, ma deve arrendersi in dieci contro undici - complice l'espulsione...

