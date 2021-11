Cedratese-Sedriano: Librici chiama, Vivaldo risponde, ma l'ultima parola è di Ippolito che regala la vittoria a Iovino

Non si ferma più la Cedratese di Iovino. Dopo aver battuto Villa Cassano e Mazzo, i biancocelesti infilano la terza vittoria consecutiva, trionfando contro il Sedriano per 2-1 e mettendo pressione ad Accademia Bustese e Club Milano, impegnate domani rispettivamente contro Ispra e Morazzone. Gara combattuta ed equilibrata che i padroni di casa hanno sbloccato sul finire del primo tempo con Librici e hanno sigillato nella ripresa con Ippolito. Nel mezzo, il gol di Vivaldo, una magra consolazione per gli ospiti, alla seconda sconfitta di fila. Lampo Librici. La gara è bloccata e priva di occasioni per larghi tratti del...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con