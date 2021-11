Pozzuolo-Calvairate: Caputo apre le danze, chiude la doppietta di Fadoudi, Susani può sorridere

Match che si sblocca immediatamente con un uno-due micidiale degli ospiti che vanno sul doppio vantaggio in appena sette minuti. La partita poi si blocca, perché Caterino al 12' e Seferi al 30' si fanno entrambi male al ginocchio e sono costretti a lasciare il terreno di gioco prima del previsto. Il primo tempo prosegue con i padroni di casa che provano a mettere in difficoltà gli avversari e alla mezz'ora trovano il gol che li riporta in partita. Nella ripresa smette di esserci partita con gli ospiti che dilagano trovando tre gol nei primi nove minuti del secondo tempo;...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con