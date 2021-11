Vertovese-Villa: Benvenuti firma una sontuosa tripletta, segnano anche Federico, Mola, Giannattasio e Sallustio e i bianconeri sono soli in vetta

Termina 2-7 la partita tra Verotvese Villa, con i bianconeri che dilagano dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa firmato da Micheal Borrelli. Per gli ospiti segnano Matteo Benvenuti (autore di una tripletta), Riccardo Mola, Simone Sallustio, Alessandro Federico e Alessandro Giannattasio, imponendo il dominio del gioco e salendo a 18 punti in classifica, guardando tutte le avversarie dall'alto in prima posizione. Per la Vertovese il gol segnato da Simone Nicoli nella ripresa è un segnale di caparbietà e di impegno notevole per una squadra che ha giocato con la maggior parte della rosa composta da ragazzi classe 2008;...

