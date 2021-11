Cbs-Chieri: Zucco vince la super sfida con il rivale Carbone

Vince il Chieri di Giuseppe Zucco che supera 0-1 la Cbs di Giovanni Carbone grazie alla rete allo scadere di Filippo Galvagno su punizione. Partita molto dura, dove entrambe le squadre hanno lottato fino alla fine, concedendo poco l'una all'altra come dimostra il risultato: il match infatti si è giocato prevalentemente a centrocampo, poche sono state le occasioni da gol. Pareggio che ha retto per tutta la partita (probabilmente era anche il risultato più corretto), ma proprio allo scadere viene fischiato un calcio di punizione, che viene battuto dal numero 9, Filippo Galvagno, che spedisce in rete la palla complice...

