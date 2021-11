Lucento-Mirafiori: Losi chiude la porta e regala un punto ad Ursoleo

Ansia e tensione pre gara? Basta un minuto di gioco a Francesco Francioso per rompere il ghiaccio e spaccare la traversa e gelare gli spalti, un missile al volo di mancino dai 25 metri dalla sinistra che trova un salvataggio miracoloso di Alessandro Mattrel che sfiora indirizzando sul legno. Sicuramente un inizio fuori dalle aspettative. Dopo un quarto d'ora Nicolas Marinuzzo di rapina sigla il vantaggio sfruttando una mezza indecisione tra portiere e difensore in un rinvio dal fondo. Simone Guglielmi risponde con un tap-in dopo la forte conclusione di Parisi che viene in un primo momento salvata da Losi,...

