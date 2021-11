È iniziato un nuovo corso in casa Football Leon: dopo l'addio di Maurizio Diana è stato scelto Sergio Formenti per guidare i classe 2007

Si arricchisce di un nuovo capitolo la carriera di Sergio Formenti. Il tecnico ha appena iniziato una nuova avventura alla guida dell'Under 15 della Football Leon, a seguito del prematuro addio dell'ormai ex tecnico Maurizio Diana. L'allenatore è un grande conoscitore del calcio brianzolo visto che in questa zona ha avuto esperienze in diverse società. Nella scorsa stagione ha allenato all'Academy Merate Olginatese, mentre in precedenza può vantare esperienze anche in altre categorie spaziando dalla Juniores agli Esordienti. Le numerose tappe che ha passato gli sono state molto utili nel suo processo di crescita e gli hanno permesso di affinare le sue qualità.

Momento. Formenti arriva alla Football Leon rilevando una squadra che ha avuto un inizio di campionato difficile, attualmente undicesima al penultimo posto. I suoi nuovi ragazzi hanno conquistato quattro punti in sette giornate, frutto di una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte. I gol fatti sono 14 e quelli subiti 22. Nella scorsa giornata la squadra di Lesmo ha perso 1-2 contro La Dominante, la prima in classifica, e nel prossimo turno affronterà la Casatese. Domenica il nuovo tecnico dell'Under 15 debutterà contro la squadra lecchese, la quale occupa attualmente la quinta posizione in classifica. Martedì il nuovo allenatore ha visto per la prima volta il gruppo e quindi deve ancora conoscerlo bene per capirne le caratteristiche.