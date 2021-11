Paolo Filippone trascina il secondo gruppo rossoblù nella corsa al titolo

Inizio da sottolineare per il secondo gruppo del Pianezza Under 15, il tecnico rossoblù Paolo Filippone resta a pari punti con il Torino in prima posizione in classifica, lo scontro diretto termina 1-1 con le reti di Stefano Zerbi, numero 9 ospite, e Edoardo Grancagnolo per i granata. Queste le parole del tecnico Filippone: «Stiamo facendo un bel percorso, devo dire che avere un gruppo B è sempre come fare esperimenti su ragazzi un po' indietro di percorso, nel corso delle settimane andiamo a dare l'opportunità ad alcuni ragazzi che non sono ancora pronti per il campionato Regionali di fare...

