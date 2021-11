Fossano-Pinerolo: Brizio e Busico si rispondono con eurogol, il Fossano blocca il Pinerolo

Busico e Mulas la riprendono, ma la firma del colpaccio è tutta del Fossano. I ragazzi Stefano Giachino guadagnano un punto d'oro contro la corazzata Pinerolo anche se il bottino può sembrare amaro visto il doppio vantaggio messo a segno nel primo tempo con un eurogol di Brizio e il raddoppio di Bergese. Fossano on fire. Reduce da un’ottima vittoria in casa della Monregale, il Fossano non vuole fermarsi qua, con la classifica che li vede in settima posizione a 16 punti frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ma con una differenza reti di 0, a causa...

