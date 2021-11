Pianezza-Pro Vercelli 3-4: Imeraj e i cambi ribaltano Raviola

Tutti a sedere: è salito in cattedra Matteo Imeraj. La Pro Vercelli ribalta un ottimo, seppur in emergenza, Pianezza e lo aggancia al secondo posto in classifica grazie alla tripletta del numero 9 di Tornari e al sigillo definitivo di Orlando. Decisivi i cambi per i vercellesi che riescono a ribaltare un'inerzia filo Pianezza trascinata dall'ottima intesa offensiva Mancini-Raviola capace prima di portare in doppio vantaggio Giannone e poi riprendere sul momentaneo 3-3 la Pro Vercelli. Pressing asfissiante. La prima frazione di gioco è quasi totalmente a marca rossoblù. I ragazzi di Giannone cominciano presto la fase di pressing mettendo in...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con