Atletico Alcione–Barona Sporting: Mule, Turra, Signorile mattatori dell’incontro, gli ospiti non demeritano ma ad avere la meglio sono i padroni di casa

L’Ateltico Alcione, alla ricerca dei tre punti per rimanere capolista del girone, affronta sul campo casalingo una Barona, determinata a non cedere il passo e a scalare la classifica che la vede posizionata più in basso di quanto in realtà meriti: ad avere la meglio sono i padroni di casa di Canevari, che grazie a Turra, Mulè e Signorile calano il tris e consolidano il primo posto in graduatoria. La partita inizia subito forte, con gli ospiti schiacciati dai padroni di casa nella loro metà campo ed i duelli fisici di Signorile e Vido che promettono scintille. La diga della...

