Collegno Paradiso-Alpignano: Pittavino è super, i nerazzurri abbattono la capolista

Il Collegno Paradiso gela la capolista Alpignano, finora ancora imbattuta, e vince con merito per 2-1 lo scontro diretto ai vertici del girone C. La squadra di Bava ha dimostrato di potersela giocare anche con le prime della classe e prosegue nella striscia di vittorie iniziata il 31 ottobre contro la Bruinese: da lì sono cinque successi consecutivi che lanciano i nerazzurri al terzo posto in classifica. Decisivo ai fini della vittoria Mattia Pittavino, autore del bel gol che ha aperto le marcature e poi protagonista di uno splendido velo sfruttato poi da Paolo Grec. Il rigore di Finetti regala...

