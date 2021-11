Lucento-Bruinese 0-1: Basta Nucelli a Tessarin per battere Ursoleo

Sorpresa in Corso Lombardia, il Lucento di Sandro Ursoleo perde 0-1 con la Bruinese di Fabio Tessarin. Partita ricca di emozioni dove i padroni di casa magari meritavano qualcosa in più della sconfitta, soprattutto per come hanno giocato il primo tempo dove hanno costruito diverse azioni pericolose che però non hanno sortito l'effetto sperato, ma comunque gli ospiti hanno giocato un'ottima partita, di sacrificio e impegno, e infatti oltre al gol del solito Manuel Nucelli, i ragazzi in maglia azzurra hanno beccato una traversa nei minuti finali della partita sempre con il loro capitano. Nucelli per la vittoria. La squadra...

