Pro Vercelli-Cbs: La doppietta di Lo Voi rallenta i vercellesi

Pari e patta tra Pro Vercelli e Cbs Scuola Calcio. All'Ardissone termina 2 a 2 con i torinesi che si confermano grandi contro le big del campionato. Occasione persa, invece, per la Pro Vercelli, che non riesce a tornare al secondo posto. Apre le marcature proprio la formazione di Fancella con Lo Voi; reazione già prima dell'intervallo con il sorpasso firmato da Sala e Prella. Nella ripresa il rigore ancora del numero 11 Lo Voi a fissare il 2 a 2 finale. La regola dell'11. La Pro Vercelli per ritornare seconda in classifica ha bisogno di una vittoria contro il...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con