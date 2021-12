Gassino-Baveno: Arriva il 3-0 a tavolino per i ragazzi di Giordano

Caso analogo accadde in questa stagione nel 31 Ottobre nel campionato di Seconda Categoria Girone D, nella partita tra Atletico Alpignano e Vianney. Gli ospiti non si presentano al campo previo avviso. Il Giudice Sportivo ha assegnato il 3-0 a tavolino per i padroni di casa in quanto il protocollo prevede che: «La gara sarà regolarmente disputata qualora non risultino positivi al virus SARS-CoV-2 un numero di calciatori superiore a n.5.

Sembra essersi chiusa definitivamente la questione legata alla partita che non si è disputata la scorsa domenica tra il Gassino SR e il Baveno a causa di un ragazzo positivo al covid tra le fila degli ospiti. La squadra di Roberto Portalupi appena ha saputo della positività di un suo calciatore si è subito attivata inviando un mail all Federazione e contattando il Gassino, che il giorno della partita si è presentato al campo, ha fatto l'appello e ha aspattato la fine del primo tempo. Dopo questo episodio bisognava solo aspettare il verdetto da parte della Federazione, che ha deciso di assegnare la vittoria a tavolino per il Gassino e di non assegnare ammende o penalizzazioni al Baveno.

Il comunicato: Gara GASSINOSANRAFFAELE - CITTA DI BAVENO 1908



In forza dell'art. 53 comma II NOIF e dell'art. 10 CGS, delibera di sanzionare la Soc. ASD CITTA' DI BAVENO 1908 con la perdita della gara, omologando il seguente risultato:

USD GASSINOSANRAFFAELE - ASD CITTA' DI BAVENO 1908 3 - 0; di non comminare ammende né ulteriori penalizzazioni a carico della Soc. ASD CITTA' DI BAVENO 1908.