Accademia Pertusa-Bacigalupo: Melloni e Pronzati mettono il turbo, nerazzurri beffati nella ripresa

L'Accademia Pertusa vince per 3-1 l'appuntamento d'alta classifica contro il Bacigalupo in un match concitato ed equilibrato, con il risultato in bilico fino agli ultimi secondi. In un primo tempo in cui i padroni di casa si fanno preferire, la sblocca Pronzati con un gran gol dopo uno slalom letale per la difesa avversaria, incapace di arginare la grande velocità del numero 11 gialloverde. A inizio ripresa la partita torna però in equilibrio grazie a un altro bellissimo gol, quello siglato da Cottino che con un mancino a giro che lascia sul posto l'incolpevole Pricopi, riportando il punteggio in parità....

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con