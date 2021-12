Barona-Fanfulla: Radice e Di Martino sugellano la rimonta e frenano i lodigiani di Ganini

Prova di maturità indelebile della Barona, che nonostante l’indiscutibile livello dell’avversario, trova la forza di reagire, trionfando grazie ad una prova corale di grande spirito di squadra. Un successo di valore e di prestigio, raggiunto con merito e volontà ferrea, e cavalcato grazie alle prestazioni notevoli di Rambaldi e Giraldi, ma soprattutto dalla gare difensivamente impeccabile di Recalcati e Lepore. Per i lodigiani è sicuramente una brutta battuta d’arresto e una brusca frenata verso la rincorsa alla vetta del girone, presidiata dall’Alcione. Nonostante il risultato non sorrida alla squadra guidata da Ganini, il tecnico non può che dirsi soddisfatto sull’approccio...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con