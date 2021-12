Borgovercelli-Verbania: Zidan sposta gli equilibri, set per i borghini

Il Borgovercelli chiude il primo set e fa sprofondare sempre di più in classifica il Verbania. Sul neutro di Villata finisce 6 a 1 per la squadra di Lampugnani frutto di un gran secondo tempo. Prima frazione molto bloccata poi la rete di Zidan a un minuto dalla fine della prima frazione cambia gli equilibri e sposta la gara a favore dei borghini, che asfaltano i verbani con le doppiette di Castiglia e il subentrato Daniele e l'autorete di Sansone. Solo per la classifica marcatori il gol della bandiera su rigore di Mandica ad alleggerire il passivo. Zidan con polemica....

