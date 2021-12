Football Leon-Talamonese: Anon e Iaconelli regalano la vittoria a Formenti, agli ospiti non basta Simonetta

Torna alla vittoria la Football Leon di Formenti che supera tra le mura di casa la Talamonese di Mazzanti. Una gara dure, dove il pareggio alla fine sarebbe il risultato più veritiero e corretto vista una ripresa di pura marca biancoverde. Dopo sei turni in casa Football Leon si può dunque respirare, per tre punti che valgono l’allungo su Sangiuliano e Juvenilia, entrambe ferme a 4 punti, ed una botta di autostima in vista del derby salvezza contro i cugini dell’AC Leon del prossimo weekend. Il secondo risultato utile consecutivo di Formenti è figlio delle due ennesime grandi giocate del...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con