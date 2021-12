Villa-Pozzuolo: Ghirri, Sallustio e Gullì decidono la gara nel secondo tempo e portano in alto i bianconeri

Il Villa, reduce dalla convincente vittoria esterna contro la Fiorente Colognola, ospita il Pozzuolo per continuare la striscia positiva e tenere il passo del Caravaggio capolista e dello Schuster che insegue ad un punto di distanza. Il Pozzuolo invece è in un ottimo momento di forma, le due vittorie consecutive contro Almè e Bresso hanno riaperto il discorso salvezza. Il portiere ospite Luca Casiraghi nel prepartita da il forfait: l'estremo difensore, non al meglio della condizione, ha provato a scaldarsi ma ma non è riuscito a recuperare da un infiammazione al piede. Al suo posto in campo il classe 2008...

