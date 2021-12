Pozzuolo-AlbinoGandino: il gol di Martinelli nella ripresa risponde a quello di Cereda, finisce 1-1 lo scontro salvezza

Allo stadio comunale di Pozzuolo va in scena lo scontro salvezza tra i bianconeri e l’AlbinoGandino: seppur in difficoltà nel primo tempo, i padroni di casa passano con Cereda e conservano il vantaggio di misura sino al termine del primo tempo. Nella ripresa Martinelli realizza il gol del pareggio, che si rivelerà poi decisivo al termine del match visto il pareggio per 1-1 al triplice fischio. Torna a fare punti il Pozzuolo, reduce dal ko contro il Villa arrivato a seguito di due vittorie consecutive contro Almè prima e Bresso poi. Secondo risultato utile consecutivo invece per i bergamaschi, che...

