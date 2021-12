Raduno al Pertusa: manita per Nucelli, Pace segna e prende tre traverse

Terzo raduno per la Rapp Under 15, che si riunisce al campo del Pertusa in Via Genova. 42 i ragazzi visionati dal selezionatore Vitantonio Zaza, che ha scelto il 4-3-3 come modulo per entrambe le squadre; dopo i consueti esercizi di riscaldamento, i giocatori sono stati divisi in due gruppi, uno con la casacca azzurra e uno con la casacca gialla, che si sono sfidati per un totale di 4 tempi, due da 30' e due da 20'. Intensità e tanti gol nella partitella, terminata 10-4 per gli azzurri: a mettersi particolarmente in mostra è stato Manuel Nucelli, attaccante della...

