Raduno alla Cbs: un super Yasin Lahmadi ne fa due ed è lui il protagonista di giornata

Quarto raduno per la Rappresentativa Under 15 che si è riunita in Corso Sicilia 58, sede della Cbs. I ragazzi presenti al campo sono stati guidati dal selezionatore della categoria, Vitantonio Zaza, che, dopo aver diviso i calciatori a disposizione in 2 squadre (gli azzurri e i gialli) e una prima fase di riscaldamento, ha dato il via a una partita di 4 tempi, che si è conclusa con il risultato di 0-5 per i gialli: i marcatori sono stati Francesco Poncan, Mariano Giardino, Ilyass El-Hlimi e Yasin Lahmadi, autore di una doppietta; il primo ha segnato con una gran...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con