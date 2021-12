Bra-Caraglio: a Caramia-Belliardo risponde un super Valleriani

È un 3-2 finale che per come di erano messe le cose nel primo tempo non ci si crede nemmeno. Due squadre che hanno dato tutto, con qualche recriminazione col direttore di gara per il Caraglio, che vedono un secondo tempo fuori di testa. Ma partiamo con ordine perchè ad andare in vantaggio in un primo tempo in cui le difese sono serrate sono gli ospiti biancoverdi, che con Caramia portano il punteggio sullo 0-1 fino al secondo tempo, quando Valleriani su rigore accorcia le distanze. Non basta questo al Bra per riaprirla perchè Belliardo è una furia e si...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con