Club Milano-Vighignolo: i padroni di casa vincono grazie alla doppietta di Monachella, non basta agli ospiti il gol di Tarquinio

Partita emozionante e ricca di colpi di scena quella tra il Club Milano e il Vighignolo. Ad avere la meglio sono i padroni di casa, che si sono imposti per 2-1 salendo così al quarto posto in classifica. Ad aprire le danze sono i ragazzi di De Vivo, che al 15' del primo tempo passano in vantaggio con il rigore segnato da Edoardo Tarquinio. I ragazzi di De Marco, invece, segnano nella ripresa, entrambe le volte con Marco Monachella. Il primo grazie ad un missile scagliato da poco fuori l'area avversaria, il secondo al 27' approfittando di una bella imbucata...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con