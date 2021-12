Gassino-Biellese: Pagliara si porta il pallone a casa, la Biellese mantiene la corsa per il primo posto.

La Biellese passa sul campo del Gassino grazie ad un incredibile Pagliara che contribuisce a 5 gol sugli 8 realizzati dalla squadra. Ottima la prova collettiva dei ragazzi di Alloisio che continuano la corsa per il primo posto, la Juve Domo è a soli 2 punti ma con una partita in più. Seconda sconfitta di fila invece per i padroni di casa, ora serve una scossa per riprendere posizioni in classifica. Pagliara show Il primo gol dell'11 bianconero arriva su errore del difensore del Gassino Camino, che nel tentativo di rinviare regala la palla all'attaccante avversario. Dopo lo 0-2 firmato Dettoma,...

