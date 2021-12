Pinerolo-Chisola: Fiore e Pandolfi ribaltano Busico, rimpianto Valinotto

La rimonta delle grandi squadre: il Chisola espugna Pinerolo nello scontro di vertice grazie alle reti intorno all'intervallo del solito Fiore e Pandolfi e si salvano da un possibile 2-2 allo scadere con il rigore sparato altissimo da Valinotto. Un errore che permette la fuga dei Vinovesi che vanno in vacanza con la testa libera e la testa del girone in tasca. Alta posta, alta tensione. Al Barbieri è tempo di vestito – pesante - delle grandi occasioni per uno dei big match del girone D. Sul pesantissimo campo pinerolese, i padroni di casa accolgono i rivali con un approccio...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con