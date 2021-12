Rappresentative Nazionali: Ecco le convocazioni ufficiali per il raduno del 21 dicembre

Ufficiali le convocazioni per le Rappresentative Nazionali per il 21 dicembre raduno al centro sportivo Montichiarello. Dopo alcuni controlli previsti dal protocollo sanitario, i ragazzi di mister Chiti si affronteranno alle ore 14:00 in un'amichevole a ranghi contrapposti al Centro Sportivo “Montichiarello” (Via Boschetti di Sopra 13/15).

Alessandro Mattrel (Mirafiori) Portiere formidabile da 6 Clean Sheet nel girone d'andata

Alberto Gamba (Accademia Pertusa Torino) Difensore con 910 minuti giocati e ben 4 gol all'attivo

Riccardo Correndo (Chisola) Difensore che ha totalizzato 1 rete in 10 presenze

Matteo Muscato (CBS Scuola Calcio) Difensore rossonero che ha raccolto ben 11 presenze

Leonardo Pregnolato (Mirafiori) Centrocampista centrale con 8 gol da Capitano gialloblù

Umberto Borello (Chieri) Centrocampista con di media 1 gol ogni 172 minuti, 4 totali in 13 presenze

Jacopo Florio (Pont Donnaz) Centrocampista da 6 gol di cui 4 reti dal dischetto

Alessandro Migliore (Lascaris) Attaccante numero 9 bianconero con 13 gol all'attivo, 1 gol a partita

Filippo Galvagno (Chieri) Attaccante capocannoniere della squadra con 7 gol in campionato

Lista convocati



Portieri: Alessandro Mattrel (Mirafiori), Matteo Enza (Ospedaletti), Filippo Dighionno (Rimini), Filippo Zannoni (Savignanese)

Difensori: Loris Cavalleri (Ponte S.Pietro), Mirco Tretola (Enotria), Andrea Adamo (Accademia Internazionale), Federico Pascarella (Ausonia), Alberto Gamba (Accademia Pertusa Torino), Riccardo Correndo (Chisola), Matteo Muscato (CBS Scuola Calcio), Matteo Magonara (Donatello), Alan Maccarone (Alcione), Nicolo Golfarelli (Forlì), Nicolo Imola (Rimini), Luca Zuddas (St.Georgen), Cristian Carlini (Vado), Marco Tonon (Montebelluna), Samuele Granzotto (Montebelluna), Filippo Nardelli (Arco)

Centrocampisti: Alessandro Sicca (Vado), Nicolo Galaxis (Savignanese), Leonardo Pregnolato (Mirafiori), Umberto Borello (Chieri), Stephan Gartner (Valle Aurina), Francesco Paris (Villa Valle), Alessandro Patelli (Uesse Sarnico), Tommaso Bottani (Ponte S.Pietro), Carlo Giacometti (Pro Venezia), Nicolo Pasquali (Campodarsego), Niccolo Campagnaro (Liventina), Jacopo Florio (Pont Donnaz)

Attaccanti: Tommaso Padroni (Rimini), Alessandro Migliore (Lascaris), Filippo Galvagno (Chieri), Alessandro Poloni (Montebelluna), Francesco Avandro (Ospedaletti), Achille Colombo (Baiardo), Matteo Incerti (Voltrese), Ronald Kumi (Ancona Lumignacco), Filippo Diego Pittilino (Donatello), Edoardo Magrini (Torresavio), Omar Ghisalberti (Virtus Ciserano), Francesco Bolondi (Santos)

STAFF: Roberto Chiti (allenatore), Raffaele Rispo (viceallenatore), Savino Freda (allenatore dei portieri), Mattia Toffolutti (preparatore atletico), Giuseppe Bova (medico responsabile), Ignazio Bernasconi (fisioterapista), Edoardo Gallegati (segreteria org.), Walter Ciolli (magazziniere)