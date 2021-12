Bacigalupo-Pecetto: Ghirardi risponde alle dichiarazioni di Bratti

Domenica 19 dicembre si è giocata Bacigalupo-Pecetto, partita che ha visto trionfare la squadra di casa su quella ospite per 4-2. Nel post gara il tecnico del Pecetto, Alberto Bratti, si è lamentato di alcuni aspetti del match, dal pessimo arbitraggio, fino al comportamento della squadra di Filippo Bisecco, che, a suo dire, ha avuto un atteggiamento poco rispettoso nei confronti dei suoi ragazzi:<<Sono schifato da tutta la gara, da come è stata gestita dall'arbitro che ha sbagliato tutto, ma anche dalla squadra avversaria che ha avuto un comportamento indecente, e parlo di tutti, dai giocatori ai dirigenti, perfino il loro tecnico. Sono stufo di vedere queste cose, non le posso accettare>>. Non si è fatta attendere la risposta del Bacigalupo, che tramite il suo Ds, Fabrizio Ghirardi, ha voluto sottolineare come la sua squadra non ha avuto in campo l'atteggiamento che viene descritto dal tecnico nero-verde<<Ci tengo a sottolineare fin dal principio che ciò che ha detto il tecnico Bratti non è assolutamente veritiero, e l'ho trovato anche molto dannoso nei nostri confronti. Ci accusa di comportamento indecente, ma posso confermare, in quanto ero presente al campo, che i ragazzi di entrambe le squadre, tolto l'agonismo in partita, si sono comportati correttamente, stessa cosa vale per i dirigenti di entrambe le squadre e il nostro allenatore L'unico, e ripeto l'unico che si è infiammato alla fine della partita scagliandosi contro l'arbitro, forse reo di una brutta giornata con errori da entrambe le parti, è stato proprio il tecnico Bratti. Noi abbiamo cercato di calmarlo, ma lui ha inveito contro di noi. Noi tramite la società chiariremo con il Pecetto per quanto accaduto, e lo faremo anche con i media, in quanto ciò che ha detto è stata una mancanza di rispetto nei nostri confronti>>.