Gassino-Baveno: in barba ai precedenti e al regolamento i lacuali vincono il ricorso. La partita si gioca il 9 gennaio

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale ribalta la decisione del Giudice Sportivo: Gassino-Baveno Under 15 sarà si giocherà il 9 gennaio alle ore 10:30. La delibera è stata pubblicata sul comunicato di oggi, giovedì 23 dicembre, e ha disposto l'annullamento della vittoria a tavolino a favore dei rossoblù di Dario Giordano per la gara originariamente calendarizzata il 28 novembre.

Il Baveno non si presentò al campo, dopo aver contatto il Gassino, a causa della notizia della positività di un proprio calciatore la sera prima, alle 19:10 come riporta la sentenza. Inizialmente il Giudice Sportivo, attenendosi al regolamento e al precedente di Atletico Alpignano-Vianney di Seconda Categoria Girone D, dispose il 3-0 a tavolino a favore del Gassino in quanto il regolamento prevede che per annullare una partita causa Covid siano necessari in una stessa squadra un numero superiore a 5 calciatori positivi. Come per il Vianney oltre alla sconfitta non furono aggiunte ulteriori penalità (multa e punto di penalità).

La motivazione riportata dalla Corte d'Appello è che il Baveno di Portalupi «sia venuta a trovarsi in una situazione di forza maggiore tale da impedire, in un contesto di rischio evidente, di poter svolgere i necessari accertamenti di carattere sanitario che le avrebbero consentito di poter disputare la gara in condizioni di sicurezza ed abbia quindi fatto buon governo della regola alla stessa imposta di prevenire e neutralizzare qualsiasi situazione di pericolo e/o di danno, come previsto dal menzionato Protocollo».

La delibera va a mettere una bandiera su un caso limite del protocollo: quest'ultimo ha un dicitura chiara e scoprire il fianco a forfait dell'ultimo minuto può rappresentare un precedente molto vicino al "libera tutti".