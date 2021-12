Da Breshak a Zearo, quanti espulsi nell'ultima giornata d'andata

Nell’ultima giornata d’andata si è assistito a un turno veramente infuocato, tanto è vero che numerosi ragazzi della categoria sono stati espulsi nella partita dello scorso weekend, e hanno subito sanzioni particolarmente pesanti.





Nel Girone B si sono affrontate il Lascaris e la Rivarolese, e incredibilmente a spuntarla sono stati i granata di Walter Madaschi, che hanno vinto 0-1 grazie alla rete di Domenico Bettas. I ragazzi di Pepe hanno perso la partita e la vetta, ma non solo, anche la testa, perché Leonardo Breshak, a fine gara si è fatto espellere per <<un’aggressione fisica e verbale, che ha scatenato una rissa in campo, placata poi dai dirigenti di entrambe le squadre>>. Se da una parte Breshak perde la testa, non è da meno anche il portiere della Rivarolese, Pietro Gallo, che è stato sanzionato per lo stesso motivo del suo avversario: entrambi salteranno 4 giornate di campionato.





Vengono invece squalificati per 3 gare Juan Carlos Lazzarin dell’Albese, Jastin John Gosso del Fossano e Matteo Bosco del Pecetto. Il primo è stato allontanato dal campo per <<aver insultato ripetutamente l'arbitro e ha avuto un atteggiamento ingiurioso e offensivo>>. Il secondo invece <<ha minacciato un avversario e il direttore di gara, e successivamente ha insultato le madri di entrambi>>. Il terzo ragazzo <<ha ripetuto ingiurie verso l'arbitro e ha avuto un atteggiamento offensivo nei suoi confronti>>.





Salteranno 2 turni invece Giacomo Benso della Cbs, Stefano Zerbi del Pianezza e Diego Peluso della Virtus Ciriè. Il portiere rossonero alla fine della gara <<ha ripetuto più volte delle ingiurie nei confronti dell'arbitro >>, mentre il bomber del Pianezza <<ha avuto un atteggiamento violento nei confronti di un avversario>>, stessa cosa che vale anche per il difensore della Virtus.





Vengono invece squalificati per una sola giornata di campionato: Ilyass El Hlimi dell’Acqui, Fabrizio Fiandaca del Settimo, Giuseppe Paviglianiti della Rivarolese e Rocco Zearo del Verbania.