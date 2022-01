Cisanese Under 15: capitan Giovanni Doumbia e bomber Giuseppe Mungari raccontano la straordinaria stagione dei bergamaschi

Siamo ormai a metà stagione e la Cisanese si trova in vetta alla classifica: con 9 vittorie e 2 sconfitte, la squadra è prima a 27 punti, uno in più de La Dominante e due della ColicoDerviese, le due squadre che insieme alla capolista si stanno dimostrando le più attrezzate per ambire alla vittoria finale. Tra i protagonisti del cammino della Cisanese ci sono senza dubbio il difensore e capitano della squadra, Giovanni Doumbia, e il centravanti Giuseppe Mungari, autore di 19 gol, come dimostrano i numeri dei bergamaschi. Ben 50 gol fatti in 11 partite, una media stratosferica di quasi...

