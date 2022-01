Girone D: Chisola al limite della perfezione, Cuneo Olmo e Pinerolo provano la rimonta

A Vinovo c'è profumo di titolo, quasi perfetti i ragazzi di Moschini. Sono 6 i punti che separano la capolista dal secondo Cuneo Olmo, poi fino al settimo posto occupato dal Centallo ci sono 6 squadre in un gap di soli 7 punti, la corsa alla vetta continua. CHISOLA 10 e Lode • Nei Regionali Under15 è quella che ha totalizzato più punti, 36, uno in più del Campione d’inverno Mirafiori (35). Ecco perché non c’è da rimproverare nulla, il tecnico Moschini sta compiendo un lavoro concentrato al raggiungimento del titolo date anche le sue esperienze alla Juve. 12 vittorie...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con