Il nuovo arrivo Ojeake firma la finale, il Venaria cala il poker sullo Charva

Trionfa il Venaria in casa del Gassino travolgendo in finale lo Charvensod (fortemente contaminato di 2008) per 4-0 grazie alle due doppiette di Ojeake e di Tomiato. Michael Carella, allenatore dei 2008 che sostituisce temporaneamente Roberto Virardi, sperimenta quindi con successo il nuovo arrivo dal mercato Richosalumhense Ojeake, punta centrale arrivata dal Vanchiglia. Proprio il numero 11 dei cervotti va a segno nella prima gara con il Gassino, oltre che nella finale. L'unico gol subito dagli arancioverdi è siglato da Cascia, nei primi minuti di Olympic Collegno Venaria, prima che De Liddo, Cottone e Matera rimontino. In gran spolvero per i padroni...

