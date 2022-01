Alpignano: Ermanno Gigliotti saluta i 2007, al suo posto Marco Biancardi

Cambia la panchina dell’Alpignano Under 15, Ermanno Gigliotti non allenerà più per questa stagione i ragazzi del 2007, in quanto a marzo avrà un intervento al femore. Al suo posto subentra Marco Biancardi, vice allenatore dei 2006, che eredita un gruppo che in campionato sta facendo molto bene, terza nel Girone C.

I 2007 perdono dunque il loro condottiero, che però, come dice il Ds Omar Cerutti, potrebbe tornare già la prossima stagione: «Questa è stata una decisone presa di comune accordo, tra noi della società e lo stesso allenatore, che per un problema al femore che lo condiziona fisicamente, ha deciso di operarsi e l’intervento dovrebbe essere a marzo. Anche se l’operazione non è immediata, entrambe le parti hanno preferito salutarsi (in ottimi rapporti) in questo momento della stagione, dove c’è incertezza e i campionati sono fermi; in questo modo anche il nostro nuovo tecnico potrà conoscere meglio i ragazzi, e i ragazzi potranno adattarsi alle esigenze di Marco, che ha accettato questo incarico, ma sicuramente avrebbe preferito che su quella panchina potesse esserci ancora Ermanno. Ovviamente questo con lui è solo un arrivederci, le porte dell’Alpignano saranno sempre aperte per lui, è uno di famiglia, e infatti speriamo, se si risolvono determinate cose e ci saranno le giuste condizioni, di poterlo riavere con noi la prossima stagione».