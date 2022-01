Caraglio, la punta Gabriel Demo in prova alla Pro Vercelli

Polmoni d’oro in ottica Pro Vercelli. Questa settimana il neo attaccante del Caraglio classe 2007, Gabriel Demo, è stato in prova al Belvedere. Una punta generosa, che ha sul curriculum società di Èlite della zona cuneese da cui arriva e che ora si è appena trasferito a Caraglio, agli ordini di Francesco Raina e di una squadra che sta ben figurando in campionato. Tanto che Demo dovrà lottare, come è giusto che sia, per guadagnarsi sempre più spazio: «Gabriel è arrivato a inizio dicembre - spiega il tecnico biancoverde Raina - Purtroppo per lui noi giochiamo con una punta sola e quindi gli slot non sono tanti. Lui però è un ragazzo serio che si è subito ambientato bene in un ottimo gruppo. Ha giocato in squadre importanti come Bra e Fossano dove ti insegnano a giocare a calcio. Questa cosa si vede in lui, perché sa cosa farne del pallone, oltre ad avere un ottimo utilizzo del fisico. È una di quelle prime punte che difende molto bene la palla e va in aiuto alla squadra, pur sapendo far gol sottoporta».

L’attaccante generoso comincia quindi la stagione con un provino alla Pro Vercelli a testimoniare e rilanciare una punta che porterà un aiuto massiccio ai compagni e alla classifica del Caraglio nella missione salvezza nel Girone D. Se poi da Vercelli dovesse arrivare la chiamata, allora i leoni avranno un gladiatore in più in zona offensiva.