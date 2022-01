Cambio sulla panchina dell'Aygreville: Luca Isidori prende il posto di Karim Humlil

Notizia che ha spiazzato un po' tutti a dire il vero: cambio di allenatori in casa Aygreville. Karim Humlil dopo gli ottimi risultati si vede costretto a prendere un'altra strada. A sostituirlo ci sarà Luca Isidori.

Queste le parole di Karim Humlil: «Sicuramente è un grandissimo peccato, stavamo lavorando molto bene sia negli allenamenti sia per quanto riguarda i risultati nelle partite. Per motivi personali ho dovuto separarmi dalla squadra, per questa scelta ho sofferto perché amo questo sport ed è la mia unica vera passione che ho da quando sono piccolo. Ci tengo a ringraziare tutti i ragazzi, loro mi seguivano sempre, obbedivano ed erano molto in gamba, e ringrazio anche la Società. Con loro ci siamo detti chiaramente che è solo un arrivederci, non sarà mai un addio. Sono contento per i miei che verranno allenati da Luca Isidori, sono in buone mani, lui ha esperienza nel ruolo e sicuramente farà una buona impressione per le prossime partite in campionato vista la posizione in classifica». Luca Isidori ha preso il gruppo squadra da una settimana e poco più, per ora le voci sponda Aygreville descrivono in modo positivo il lavoro del nuovo tecnico, allenamenti che durano meno rispetto agli altri ma con maggiore intensità, buone impressioni quindi per Isidori e per la prossima ripresa dei campionati.