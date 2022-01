Mirafiori: il portiere Alessandro Mattrel in prova con il Torino

Con il primo posto in classifica e con una certa qualità all'interno della rosa, il Mirafiori Under 15 sta mettendo in mostra diversi talenti. Molte professioniste infatti hanno messo gli occhi sui giocatori di Maurizio Molinelli: prima è stato il turno di Leonardo Pregnolato e Andrea Chiarello con il Cittadella, poi di Alessandro Garigliet con il Genoa, e adesso è arrivato il momento di Alessandro Mattrel, adocchiato dal Torino. Il portiere di Molinelli sta disputando una stagione incredibile, 11 presenzie e 6 clean-sheet, ma non solo, ottime prestazioni e diverse parte importanti, e proprio per questo i granata si sono interessati al talento gialloblù, e lo hanno selezionato per due provini che si sono tenuti giovedì 20 e venerdì 21 gennaio. Di tutto questo ne è rimasto particolarmente contento il suo tecnico, Maurizio Molinelli:«Quando è arrivata in società la richiesta da parte del Torino eravamo molto contenti per il ragazzo in primis, ma anche un po' per noi, perché questa è un'altra chiara dimostrazione che stiamo facendo il giusto lavoro. Ho chiamato poi io Alessandro, e l'ho visto contento e tranquillo, senza alcun tipo di pressione e ansia, ma di questo ne ero certo, perché lo conosco bene, Ale è un ragazzo con i piedi per terra, sa che farà queste due prove e che poi il resto si vedrà»



Lo stessoha poi voluto vedere il suo ragazzo all'opera durante il provino di giovedì:«Ho visto un pezzettino del suo allenamento con il preparatore dei portieri, e poi ho guardato la classica partitella, dove Ale si è comportato bene come al solito; secondo me ha fatto una buona impressione, ma è ovvio che il giudizio finale spetta poi agli addetti al lavoro». Dopo questa esperienzaspera di averne ancora, per dimostrare ancora il suo talento e magari, per quell'ulteriore passo in più nella sua giovane carriera:«Giovedì ho fatto un parte con il preparatore dei portieri concentrato sui rinvii con i piedi e con le mani, e sulle uscite alte, poi sono andato a fare la partitella con la squadra. Venerdì invece la parte con il preparatore dei portieri era basata sulle uscite basse a contrasto e anche sugli spostamenti (se il mister si gira e allunga la palla bisogna uscire, se invece la tiene tra i piedi bisogna indietreggiare e così via) e infine sono andato a fare la partita con il gruppo. Con la squadra è andate molto bene, ho chiesto subito ai compagni il loro nome così in partita potevo dirigerli e consigliare loro alcune giocate; ciò che posso dire è che ho visto dei ragazzi molto forti e parecchio determinati. Spero di aver fatto una bella figura e di aver dato loro una bella impressione, e spero di essere confermato e di diventare uno di loro, ma nonostante tutto, comunque vada è stata una bella esperienza».