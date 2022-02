Il Lascaris impatta sul muro Toffoli, impresa della Virtus Ciriè

Nemmeno il tempo di tornare in campo e subito arriva la sorpresa che non ti aspetti: la Virtus Ciriè di Vincenzo Peluso ferma il Lascaris secondo in classifica con il punteggio di 0-0. Certamente non si può imputare ai ragazzi di Roberto Pepe scarso impegno, considerando le molteplici occasioni capitate sui piedi di Federico Nistico nel primo tempo e su quelli di Christian Ierinò e Alessandro Migliore nel secondo, ma la Virtus non ruba nulla e rilancia così le proprie ambizioni in classifica. Eroe di giornata Gabriele Toffoli, estremo difensore dei padroni di casa, che grazie alle sue parate regala un punto fondamentale ai nerazzurri nella corsa salvezza. Sorride...

